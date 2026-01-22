Brand kontert Knorr: Kein Anspruch auf EM-Spielzeit!

SID 22.01.2026 • 06:05 Uhr "Keiner hat den Anspruch auf Spielzeit", betont der Weltmeistertrainer vor dem Start der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde.

Weltmeistertrainer Heiner Brand kann mit der Kritik von Juri Knorr wegen mangelnder Einsatzzeit bei der Handball-EM nicht viel anfangen. „Keiner hat den Anspruch auf Spielzeit“, betonte der 73-Jährige im Sport1-Interview. Knorr setze im deutschen Nationalteam „sicherlich Akzente mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber er macht auch Fehler. Insofern kann man nicht unbedingt Spielzeit beanspruchen.“

Erst Unmut, dann Gala – Knorrs Reaktion und Gislasons Rückendeckung

Knorr hatte sich nach dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Serbien (27:30) am ARD-Mikrofon über seine Einsatzzeit beschwert und danach beim erfolgreichen Abschluss gegen Spanien (34:32) geglänzt. Bundestrainer Alfred Gislason wies anschließend auf sein gutes Verhältnis zu Knorr hin („Habe überhaupt kein Problem mit ihm“).

Brand warnt: Weniger Risiko, mehr Wirkung

„Auch gegen Spanien waren immer wieder einfache Fehler dabei, die nicht notwendig sind“, sagte aber Brand über die Leistung des DHB-Stars, „im Spiel gegen Serbien auch.“ Grundsätzlich müsse sich Knorr „im Griff haben - dass er kein zu großes Risiko eingeht, dass er nicht zu sehr meint, jede Entscheidung muss von ihm abhängen. Dann wird er sicherlich auch ein großer Faktor sein.“

Ex-Bundestrainer optimistisch: DHB-Team mit Medaillenpflicht

Wegen der deutschen Mannschaft macht sich der frühere Bundestrainer „zum jetzigen Zeitpunkt keine allzu großen Sorgen. Eigentlich muss mit dieser Mannschaft eine Medaille zu holen sein. Man muss immer Respekt vor jedem Gegner haben, aber in dieser Mannschaft stecken sehr große Möglichkeiten.“