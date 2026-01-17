Handball-EM: Gislason-Timeout kostet DHB-Sieg gegen Serbien

SID 17.01.2026 • 23:07 Uhr Dem Handball-Bundestrainer unterläuft in der Schlussphase ein folgenschwerer Fehler.

Alfred Gislason hat nach seiner voreiligen Auszeit die Mitschuld an der EM-Niederlage gegen Serbien auf sich genommen. „Das geht auf meine Kappe“, sagte der Handball-Bundestrainer am ARD-Mikrofon nach dem 27:30 (17:13) im zweiten Vorrundenspiel. Der Isländer hatte beim Stand von 25:26 in der Schlussphase zu früh auf den Buzzer gedrückt, der Ausgleichstreffer durch Juri Knorr wurde deshalb aberkannt.

Timeout zu früh: Gislason übernimmt die Schuld

„Ich wollte das Timeout nehmen, wenn wir gerade vollzählig sind“, erklärte Gislason, der nicht mehr damit gerechnet hatte, dass Knorr frei zum Wurf kommt: „Leider hat er das Tor gemacht, leider habe ich einen Bruchteil einer Sekunde zu früh gedrückt. Deswegen geht das natürlich auf meine Kappe.“

Miro Schluroff nahm seinen Trainer in Schutz. „Das ist super unglücklich, passt ein bisschen zur zweiten Halbzeit. Kein Vorwurf an den Trainer, das kann immer passieren“, sagte der Rückraumspieler.

Laut Johannes Golla war Gislasons Fehler auch kein Grund für die Niederlage. „Das Gleiche wie mit den Schiedsrichtern, auch daran hat es nicht gelegen“, sagte der Kapitän. Es sei „ärgerlich, er hat sich direkt entschuldigt“.

Do-or-Die gegen Spanien: DHB-Team unter Siegzwang