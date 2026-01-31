Handball: DHB sagt Empfang ab – Fan-Dank beim Länderspiel

SID 31.01.2026 • 13:29 Uhr Logistische und zeitliche Zwänge sowie der Streik im ÖPNV machen einen feierlichen Empfang für die Handballer unmöglich.

„Dankeschön“ beim Länderspiel statt Empfang nach EM-Ende: Der Deutsche Handballbund (DHB) plant im Rahmen des nächsten Heim-Länderspiels ein „Dankeschön“ an seine Fans für die Unterstützung während der aktuellen Europameisterschaft. Planungen für einen großen Empfang in der Heimat habe der Verband am Freitag stoppen müssen. „Grund hierfür ist neben logistischen und zeitlichen Zwängen insbesondere der Streik im öffentlichen Personen-Nahverkehr“, schrieb der DHB am Samstag.

„Wir spüren die große Begeisterung für unsere Handball-Nationalmannschaft. Diese aus Deutschland kommende Energie trägt unser Team in Dänemark durchs Turnier“, sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober. Die deutsche Mannschaft bestreitet am Sonntagabend (18.00 Uhr/ZDF) das EM-Finale gegen Dänemark.

Fan-Dankeschön beim Ägypten-Spiel in Dortmund