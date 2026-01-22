Handball-EM: Rote Karte – droht Kapitän Golla jetzt die Sperre?

SID 22.01.2026 • 18:21 Uhr Der Kapitän der deutschen Handballer könnte für das nächste Spiel gegen Norwegen gesperrt werden.

Deutschlands Handballer bangen nach ihrem erfolgreichen Hauptrundenauftakt bei der EM um Johannes Golla, dem Kapitän droht nach seiner Roten Karte gegen Portugal eine Sperre. „Es wäre sehr bitter für uns, ihn im nächsten Spiel zu verlieren“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem 32:30 gegen die Südwesteuropäer.

Gislason zweifelt an Berechtigung der Roten Karte

Golla war in der 53. Minute des Portugal-Spiels wegen eines groben Foulspiels nach Ansicht der Videobilder des Feldes verwiesen worden. „Aus meiner Sicht war es gar keine Rote Karte, man kann maximal zwei Minuten dafür geben“, sagte Gislason. Wenn das eine Rote Karte sei, „verstehe ich das nicht so richtig“.