Handball-EM: Ausfall bei deutschen Handballern fix

SID 14.01.2026 • 11:32 Uhr Deutschland startet am Donnerstag gegen Österreich in die EM. Ein Spieler wird sicher fehlen.

Zwangspause für Nils Lichtlein, grünes Licht bei Renars Uscins: Deutschlands Handballer bestreiten wie erwartet ohne den Berliner Linkshänder Lichtlein ihren EM-Auftakt gegen Österreich.

Rückraumspieler Uscins hingegen ist nach seiner leichten Knöchelblessur, die er bei der Generalprobe gegen Kroatien (33:27) erlitten hatte, rechtzeitig fit für das Duell mit dem Nachbarland am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) in Herning.

Handball-EM: Entwarnung bei Uscins – Lichtlein fällt aus

Der Hannoveraner Uscins sei zwar noch „nicht wieder bei 100 Prozent, aber nach aktueller Kenntnis einsatzfähig“, sagte Teammanager Benjamin Chatton und ergänzte: „Es gibt kein Fragezeichen für morgen.“

Für Lichtlein, der sich im Training am Montag eine „Verletzung des linken Vorfußes“ zugezogen hatte, sei der Ausfall „schade“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Er hofft auf eine Rückkehr während der Vorrunde.

Gislason strahlte am Tag vor dem ersten EM-Spiel viel Ruhe, aber auch Zuversicht aus. „Wir haben lange drauf gewartet, dass es endlich losgeht“, sagte der Isländer: „Ich denke, dass die Mannschaft so weit ist, dass wir diese schweren Spiele alle bestehen können. Es liegt auch an uns.“

Handball-EM: Serbien und Spanien im Visier – Vorfreude aufs Vorrunden-Triple

Neben Österreich trifft Deutschland in der Vorrundengruppe A auf Serbien (Samstag/20.30 Uhr) und Spanien (Montag/20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde.