EM-Halbfinal-Schock: DHB ohne Abwehr-Star Kiesler gegen Kroatien

SID 30.01.2026 • 16:48 Uhr Der Gummersbacher Abwehrspezialist wurde nicht rechtzeitig für das EM-Halbfinale fit. Neben ihm setzt Mathis Häseler aus.

Deutschlands Handballer müssen auch im EM-Halbfinale auf Abwehr-Kante Tom Kiesler verzichten. Der Profi des VfL Gummersbach wurde nach seinem Magen-Darm-Infekt nicht rechtzeitig für das K.o.-Duell gegen Vizeweltmeister Kroatien fit. Neben ihm pausiert auch sein Vereinskollege und Rechtsaußen Mathis Häseler in der Partie am Freitagabend (17.45 Uhr/ARD) in Herning.

Rune Dahmke springt für Häseler ein – Kiesler bleibt draußen

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Kiesler war aufgrund seiner Erkrankung bereits im entscheidenden Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) nicht spielfähig gewesen. Für Häseler rückt 2016er-Europameister Rune Dahmke (THW Kiel) ins Team.