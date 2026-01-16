Handball-EM: Wespen-Drama bei Deutschlands Sieg gegen Österreich

SID 16.01.2026 • 05:55 Uhr Deutschlands Handballer erleben eine Szene wie bei der Darts-WM. Die Attacke des schwarz-gelben Tiers soll Glück für die Medaillenmission bringen.

Renars Uscins erschrak. „Ich wusste nicht, was abgeht“, sagte der Torjäger von Deutschlands Handballern über die Szene, als sich beim deutschen EM-Auftaktsieg gegen Österreich (30:27) während einer Auszeit plötzlich eine Wespe auf seinem Trikotkragen niederließ. Angst habe er aber nicht gehabt. Zumal Spielmacher Juri Knorr das Tierchen schnell vertrieb.

„Die Ally-Pally-Wespe sticht jetzt auch im Handball zu“

„Ich war ein bisschen verwirrt, als Juri gesagt hat: ‚Hey, pass auf‘“, berichtete Uscins: „Aber die Wespe ist wohl aus dem Ally Pally zu uns hergeflogen. Hoffentlich bringt sie uns Glück.“ Bei der Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London sorgt seit Jahren eine Wespe regelmäßig für Schlagzeilen - nun wurde das gelb-schwarze Flugobjekt auch beim Handball erstmals gesichtet.

Wespenalarm in der DHB-Kabine