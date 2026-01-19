Vorrunden-Krimi: Gislason bringt Lichtlein fürs Spanien-Endspiel

SID 19.01.2026 • 19:41 Uhr Der Linkshänder der Füchse verpasste die ersten beiden EM-Spiele verletzungsbedingt. Nun soll er im Vorrundenfinale ein wichtiger Faktor werden.

Bundestrainer Alfred Gislason setzt im alles entscheidenden Vorrundenfinale gegen Spanien erstmals auf Linkshänder Nils Lichtlein. Der Rückraumspieler des deutschen Meisters Füchse Berlin steht für das Duell am Montagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning im 16-köpfigen Spieltagskader der deutschen Handballer.

Lichtlein und Langhoff kehren zurück, Dahmke und Semper pausieren

Lichtlein hatte wegen einer Fußverletzung sowohl den Auftaktsieg gegen Österreich (30:27) als auch die 27:30-Niederlage gegen Serbien verpasst. Neben ihm rückt auch sein Vereinskollege Matthes Langhoff wieder ins Aufgebot. Langhoff war gegen die Serben ebenfalls nicht nominiert worden. Aussetzen werden gegen Spanien Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel) und Linkshänder Franz Semper (DHfK Leipzig).