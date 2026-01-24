Handball-EM: Frankreich zerlegt Portugal 46:38 – Tor-Rekord!

SID 24.01.2026 • 17:23 Uhr Der Titelverteidiger brennt vor allem in Halbzeit eins ein Offensiv-Feuerwerk ab und sorgt für zwei EM-Bestmarken.

Titelverteidiger Frankreich hat sich im Kampf um den Halbfinaleinzug bei der Handball-EM mit einem Rekordauftritt zurückgemeldet. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Dänemark (29:32) deklassierte der EM-Champion um Superstar Dika Mem chancenlose Portugiesen in einem spektakulären Spiel mit 46:38 (28:15) - nie zuvor fielen so viele Tore (84) in einem EM-Spiel. Zudem stellten die Franzosen einen Rekord für die meisten Treffer in einer Halbzeit auf (28).

Blitzstart der Franzosen: Mem trifft nach Belieben

Von Beginn an entwickelte der Europameister eine Wucht, der Portugal samt ihres Brüderpaars Francisco und Martim Costa nichts entgegenzusetzen hatte. Bereits nach 15 Minuten lag Frankreich mit 15:8 vorne. Während Portugals Torhüter nur einen von 29 Wurfversuchen entschärfen konnten, brachte Mem allein im ersten Durchgang sechs Würfe in Portugals Tor unter.

In der zweiten Hälfte gingen die Franzosen bei ihrem Gala-Auftritt leicht vom Gas. Dennoch egalisierten sie ihren eigenen Torrekord für die meisten Treffer in einer Partie: Auch in der Vorrunde gegen die Ukraine hatte der Titelverteidiger 46 Tore erzielt.