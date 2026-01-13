Handball-EM: Frankreich vermeldet bitteren Ausfall

SID 13.01.2026 • 13:06 Uhr Titelverteidiger Frankreich könnte in der EM-Hauptrunde auf Deutschland treffen. Kurz vor dem Turnierstart ist klar: Ein Schlüsselspieler wird fehlen.

Rückschlag für den Titelverteidiger: Frankreichs Handballer müssen kurz vor dem Start der Handball-EM den Ausfall von Nedim Remili (30) verkraften.

Der Rückraumspieler des ungarischen Rekordmeisters Telekom Veszprém fehlt dem EM-Champion aufgrund einer Wadenverletzung.

Untersuchungen hätten „eine akute Verletzung ergeben, die seine Teilnahme an der EM ausschließt“, hieß es in einer Mitteilung des nationalen Verbandes am Dienstag.

Handball-EM: Frankreich reagiert auf Remili-Ausfall

Nationaltrainer Guillaume Gille nominierte Aymeric Zaepfel (Pays d’Aix UC) für den Tokio-Olympiasieger und Weltmeister von 2017 nach.

Die Franzosen um den künftigen Berliner Starspieler Dika Mem, möglicher Hauptrundengegner des deutschen Teams von Bundestrainer Alfred Gislason, starten am Donnerstag (18.00 Uhr) in Oslo gegen Tschechien in ihre Mission Titelverteidigung.