Freude auf "große Herausforderungen": DHB-Team "topfit"

SID 05.01.2026 • 14:51 Uhr Der Kader der deutschen Handballer ist nach Ansicht des Bundestrainers Alfred Gislason vor der EM in einem guten Zustand.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem positiven Gefühl und aufgeladenen Akkus in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft gestartet.

„Ich muss sagen, dass der Kader sehr gut aussieht, was Fitnesszustand und Gesundheit betrifft“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz der Nationalmannschaft im Neuen Rathaus in Hannover: „Ich bin, wie die Spieler, topfit und freue mich, dass es jetzt losgegangen ist.“

In Hannover, wo sich das Team am Sonntag getroffen hatte, ist auch der zuletzt verletzte Justus Fischer nach einem überstandenen Muskelfaserriss voll ins Training eingestiegen. „Wir hatten in den letzten Jahren schon ziemlich viele Probleme in dieser Hinsicht“, sagte Gislason: „Die haben wir nicht.“

Es warten „große Herausforderungen“ auf den DHB, sagte Sportvorstand Ingo Meckes. Der Silber-Erfolg der Handballerinnen bei der WM sei „abgehakt“. Man setze sich nun wieder „anspruchsvolle und ambitionierte Ziele“, konkret wird beim Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar) das Halbfinale anvisiert.

Bereits die Gruppe sei mit Spanien, Österreich und Serbien „schwer“, sagte Gislason: „Aber die Hauptrunde wird es wirklich sehr, sehr in sich haben mit Dänemark, vermutlich Frankreich, Norwegen und Portugal.“ Seine Mannschaft müsse „schon sehr schnell zur Bestleistung“ finden. Denn „jeder Punktverlust kann wirklich schwere Folgen haben“, warnte der 66-Jährige, dessen Zukunft weiter offen ist.

Gislasons Vertrag beim Deutschen Handballbund (DHB) läuft 2027 nach der Heim-WM aus. Im SID-Interview hatte der 66-Jährige gesagt, gern weitermachen zu wollen. Zugleich gab DHB-Präsident Andreas Michelmann dem Routinier für den Fall einer nicht zufriedenstellenden EM keine Job-Garantie.