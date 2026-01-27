Handball-EM: Deutschland macht Frankreich-Duell zum Viertelfinale

SID 27.01.2026 • 05:32 Uhr Am Mittwoch muss Deutschland bei der Handball-EM gegen Frankreich gewinnen. Die Erinnerungen an den Gegner sind gut. Vor allem bei einem DHB-Star.

Hauptrunden-Finale? Endspiel ums Halbfinale? Viertelfinale! Deutschlands Handballer haben das entscheidende EM-Duell mit Titelverteidiger Frankreich kurzerhand zu ihrem ersten K.o.-Spiel erklärt.

„Wir freuen uns auf dieses Viertelfinale“, sagte Kapitän Johannes Golla vor dem Hauptrundenabschluss am Mittwoch (ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Der vergebene Matchball gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark (26:31)? War im deutschen Lager ganz schnell abgehakt.

Ein Punkt genügt fürs Halbfinale

„Wir freuen uns riesig auf das Spiel“, sagte auch Renars Uscins: „Für mich ist es ein Viertelfinale. Da wird die Bedeutung eines Do-or-Die-Spiels einfach noch sichtbarer.“ Der DHB-Torjäger weiß: Ein Unentschieden würde der deutschen Mannschaft reichen, um sicher das Ticket für die Medaillenspiele zu lösen. Die Teilnahme am Spiel um Platz fünf am Freitag ist der DHB-Auswahl bereits jetzt nicht mehr zu nehmen.

Erinnerungen an Uscins-Gala

Frankreich? Da war doch was. Olympische Spiele. Viertelfinale. Vor anderthalb Jahren, das Spiel hat sich ins kollektive deutsche Handball-Gedächtnis gebrannt, hatte Uscins entscheidenden Anteil am Weiterkommen seines Teams. Unvergessen ist sein Gala-Auftritt im Viertelfinale vor 27.000 lärmenden Zuschauern in Lille.

Mit einem Tor in der letzten Sekunde bringt Uscins die DHB-Auswahl in die Verlängerung und wird dort endgültig zum Helden. Am Ende stehen 14 Tore auf seinem Konto, Deutschland gewinnt 35:34 gegen Frankreich - und holt vier Tage später Silber. Ob er sich das Spiel noch einmal anschaut? „Das entscheidet Alfred mit seiner Video-Vorbereitung“, sagte Uscins. Er selbst werde es jedenfalls nicht bei Youtube heraussuchen.

Uscins kündigt großen Fight an

„Natürlich erinnert man sich an das Spiel, aber das wird nicht nochmal so vorkommen, denke ich“, sagte Uscins: „Das wird ein ganz anderes Spiel, ein richtig heißer Fight. Wenn jeder von uns seine Leistung bringt, dann wird es ein heißer Tanz, und ich freue mich auf jeden Fall darauf.“