Gislason sieht alle Chancen: "Absolutes 50:50-Spiel"

SID 27.01.2026 • 12:24 Uhr Die Erinnerungen an den legendären Olympia-Sieg gegen Frankreich sind "schön" - spielen vor dem "Endspiel" für den Bundestrainer aber keine Rolle.

Bundestrainer Alfred Gislason sieht für Deutschlands Handballer im Hauptrunden-"Finale" am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF) gegen Titelverteidiger Frankreich alle Chancen. "Es ist ein absolutes 50:50-Spiel und ein Endspiel ums Halbfinale", sagte Gislason am Dienstag auf einer Pressekonferenz im deutschen Teamquartier in Silkeborg.

Die Erinnerungen an die Franzosen sind gut. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams gewann Deutschland im legendären Viertelfinale der Olympischen Spiele am 7. August 2024 mit 35:34 nach Verlängerung. Vier Tage später holte die deutsche Mannschaft die Silbermedaille.

"Es war ein fantastisches Spiel für uns. Der Sieg war sehr schön und hat die Mannschaft weiter gebracht, aber das zählt heute nicht", sagte Gislason. Er sei nach der Niederlage im ersten Matchball-Spiel für das Halbfinale gegen Dänemark (26:31) "trotzdem optimistisch, weil die Mannschaft sehr gut gespielt hat. Das einzige was uns fehlte, ist die Wurfausbeute. Jetzt haben wir die zweite Chance. Das ist eine Begegnung, von der wir seit Monaten sagen, dass wir sie genau so haben möchten."

Die Ausgangslage ist klar: Ein Unentschieden würde dem deutschen Team bereits reichen, um sicher das Ticket für die Medaillenspiele zu lösen. Eine Niederlage, auch das ist sicher, führt das DHB-Team am Freitag in das Spiel um Platz fünf.