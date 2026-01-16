Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-EM
Handball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
VIDEOS
Handball-EM>

Handball-EM: Das gab es bei EM, WM und Olympia noch nie!

Historisches Spektakel bei der EM

Bei der Handball-EM liefern sich Slowenien und Montenegro ein umkämpftes und torreiches Duell. Das Spektakel geht in die Geschichtsbücher ein.
Die wichtigsten Informationen zur anstehenden Handball-EM 2026
Felix Kunkel
Bei der Handball-EM liefern sich Slowenien und Montenegro ein umkämpftes und torreiches Duell. Das Spektakel geht in die Geschichtsbücher ein.

Historischer Moment bei der Handball-EM 2026: Slowenien hat sich am Freitagabend im ersten Vorrundenspiel der Gruppe D mit 41:40 (19:18) gegen Montenegro durchgesetzt.

Beide Teams schrieben mit diesem Resultat Geschichte: Nie zuvor waren in einem einzelnen Spiel bei einem Handball-Großereignis innerhalb der regulären Spielzeit mehr Tore gefallen. Bei einer EM, WM oder Olympia gab es so etwas noch nie!

Handball-EM: 81 Tore als neuer Bestwert

Die insgesamt 81 Treffer beider Mannschaften übertrafen nicht nur den bisherigen EM-Rekord von 77 Toren aus dem Jahr 2016 (Belarus – Island 39:38), sondern auch den WM-Bestwert von 80 Toren aus dem Jahr 2003 (Russland – Rumänien 42:38).

Bei der WM 2007 in Deutschland fielen im Viertelfinalspiel zwischen Island und Dänemark (41:42) zwar insgesamt 83 Tore - die Partie wurde jedoch erst in der Verlängerung entschieden.

Bester Werfer des Duells am Freitagabend war Montenegros Branko Vujović mit elf Toren. Der ehemalige Akteur von Hannover-Burgdorf wurde auch zum Spieler des Spiels gewählt, ging punktetechnisch aber mit leeren Händen aus dem ersten Spiel.

Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite