Handball-EM: Das gab es bei EM, WM und Olympia noch nie!

Historischer Moment bei der Handball-EM 2026: Slowenien hat sich am Freitagabend im ersten Vorrundenspiel der Gruppe D mit 41:40 (19:18) gegen Montenegro durchgesetzt.
Historisches Spektakel bei der EM
Beide Teams schrieben mit diesem Resultat Geschichte: Nie zuvor waren in einem einzelnen Spiel bei einem Handball-Großereignis innerhalb der regulären Spielzeit mehr Tore gefallen. Bei einer EM, WM oder Olympia gab es so etwas noch nie!
Handball-EM: 81 Tore als neuer Bestwert
Die insgesamt 81 Treffer beider Mannschaften übertrafen nicht nur den bisherigen EM-Rekord von 77 Toren aus dem Jahr 2016 (Belarus – Island 39:38), sondern auch den WM-Bestwert von 80 Toren aus dem Jahr 2003 (Russland – Rumänien 42:38).
Bei der WM 2007 in Deutschland fielen im Viertelfinalspiel zwischen Island und Dänemark (41:42) zwar insgesamt 83 Tore - die Partie wurde jedoch erst in der Verlängerung entschieden.
Bester Werfer des Duells am Freitagabend war Montenegros Branko Vujović mit elf Toren. Der ehemalige Akteur von Hannover-Burgdorf wurde auch zum Spieler des Spiels gewählt, ging punktetechnisch aber mit leeren Händen aus dem ersten Spiel.
