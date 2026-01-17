Handball-EM: "Absurde Entscheidung" - Sperre für Polen-Star fix

Moritz Thienen 17.01.2026 • 13:09 Uhr Polen muss bei der Handball-EM für zwei Spiele auf Wiktor Jankowski verzichten. Das Strafmaß sorgt bei einem Kommentator für Unverständnis.

Bittere Nachricht für die polnische Nationalmannschaft bei der Handball-EM. Die Polen müssen in den kommenden beiden Spielen auf Wiktor Jankowski verzichten.

Der Profi von Vardar Skopje wurde nach seiner Roten Karte bei der 21:29-Auftaktniederlage der Polen gegen Ungarn für zwei Spiele gesperrt.

Jankowski war nach einem Foul in der 34. Minute direkt mit der glatten Roten Karte vom Feld geschickt worden. Wie die Europäische Handballföderation (EHF) jetzt mitteilte, sei das Einsteigen aus ihrer Sicht so schwerwiegend gewesen, dass eine Sperre von zwei Spielen angemessen sei.

„Nach einer sorgfältigen Bewertung des Vorfalls stellte die Disziplinarkommission fest, dass die Aktion äußerst rücksichtslos und gefährlich war“, schrieb die EHF in der Pressemitteilung und sprach zudem von einem „schwerwiegenden unsportlichen Verhalten“.

Handball-EM: Sperre sorgt in Polen für Unverständnis

Dass Jankowski gleich zwei Spiele gesperrt wurde, sorgt in seinem Heimatland Polen für Entsetzen. Es könnte sein, dass er bei dieser EM gar nicht mehr zum Einsatz kommt.

Es sei eine „absurde Entscheidung der EHF“, schrieb der polnische Kommentator Maciej Wojs bei X.

