Handball-EM: Alle Europameister mit Deutschland im Überblick

Die Handball-EM wird 2026 zum 17. Mal ausgetragen. Deutschland war bisher zweimal Europameister und rangiert in der ewigen EM-Tabelle auf Rang sechs. SPORT1 zeigt alle Handball-Europameister im Überblick.

Die Handball-EM findet 2026 zum 17. Mal statt. Insgesamt sechs Nationen konnten bisher den Europameister-Titel gewinnen.

Deutschland schaffte es als fünfterfolgreichste Nation bereits zweimal - zuletzt vor genau zehn Jahren bei der EM 2016 in Polen. Rekordsieger ist Schweden mit fünfmal Gold. Titelverteidiger ist Frankreich, das vor zwei Jahren den Favoriten Dänemark (inzwischen viermal in Folge Weltmeister) im Finale schlug. Seit dem ersten Turnier 1994 findet die EM aller zwei Jahre statt.