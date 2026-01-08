Handball-EM: Alle Europameister mit Deutschland im Überblick

Die Handball-EM findet 2026 zum 17. Mal statt. Insgesamt sechs Nationen konnten bisher den Europameister-Titel gewinnen.
Handball: Alle Europameister im Überblick
Die Handball-EM wird 2026 zum 17. Mal ausgetragen. Deutschland war bisher zweimal Europameister und rangiert in der ewigen EM-Tabelle auf Rang sechs. SPORT1 zeigt alle Handball-Europameister im Überblick.
Rune Dahmke (l.) und Steffen Weinhold bejubeln 2016 den EM-Titel für Deutschland im Finale gegen Spanien
© IMAGO/Fotostand
Deutschland schaffte es als fünfterfolgreichste Nation bereits zweimal - zuletzt vor genau zehn Jahren bei der EM 2016 in Polen. Rekordsieger ist Schweden mit fünfmal Gold. Titelverteidiger ist Frankreich, das vor zwei Jahren den Favoriten Dänemark (inzwischen viermal in Folge Weltmeister) im Finale schlug. Seit dem ersten Turnier 1994 findet die EM aller zwei Jahre statt.
SPORT1 zeigt alle Handball-Europameister in der Übersicht.
Jahr
Europameister
1994
Schweden (34:21 vs. Russland)
1996
Russland (23:22 vs. Spanien)
1998
Schweden (25:23 vs. Spanien)
2000
Schweden (32:31 n.2.V. vs. Russland)
2002
Schweden (33:31 n.V. vs. Deutschland)
2004
Deutschland (30:25 vs. Slowenien)
2006
Frankreich (31:23 vs. Spanien)
2008
Dänemark (24:20 vs. Kroatien)
2010
Frankreich (25:21 vs. Kroatien)
2012
Dänemark (21:19 vs. Serbien)
2014
Frankreich (41:32 vs. Dänemark)
2016
Deutschland (24:17 vs. Spanien)
2018
Spanien (29:23 vs. Schweden)
2020
Spanien (22:20 vs. Kroatien)
2022
Schweden (27:26 vs. Spanien)
2024
Frankreich (33:31 n.V. vs. Dänemark)