Handball-EM: Das sagt Gislason zur epischen Wutrede von Sigurdsson

Johannes Behm 29.01.2026 • 23:16 Uhr Die Brandrede von Kroatien-Trainer Dagur Sigurdsson sorgt für Aufregung. Bundestrainer Alfred Gislason reagiert eindeutig.

Nach der beispiellosen Abrechnung von Kroatien-Trainer Dagur Sigurdsson vor dem EM-Halbfinale gegen Deutschland hat sich der deutsche Bundestrainer Alfred Gislason zu Wort gemeldet und seinem isländischen Landsmann grundsätzlich zugestimmt, was seine Kritik an der suboptimalen Turnierplanung angeht.

„Es ist offensichtlich, dass sie das Turnier erst später als wir begonnen haben. Dazu mussten sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen spielen und dann am nächsten Tag reisen. Deswegen kann ich es verstehen. Die Planung ist nicht ideal. Natürlich hat er in diesem Aspekt ganz sicher recht“, sagte der deutsche Bundestrainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale gegen Kroatien.

Dabei wählte Gislason allerdings deutlich harmlosere Worte als sein Landsmann, der wegen der schlechten und vor allem ungleichen Verhältnisse heftig gegen die europäische Handballföderation (EHF) gewettert und diese mit einer Fast-Food-Kette verglichen hatte.

Handball-EM: Sigurdsson übt heftige Kritik

„Die sind wie ein Fast-Food-Unternehmen. Die kümmern sich nicht um die Qualität, sie verkaufen nur“, hatte Kroatiens Trainer in einem dreiminütigen Monolog gemotzt. „Eigentlich sind sie wie eine Eventfirma. Die bestellen ein paar Künstler, machen eine schöne Show, eine nette Pressekonferenz. Es spielt keine Rolle, dass wir heute Morgen vier Stunden von Malmö hierherfahren mussten.“

Die Kroaten hatten sich nach Ende ihrer Hauptrundengruppe in Malmö am Donnerstag mit dem Bus auf den 340 Kilometer langen Weg in den Finalspielort Herning gemacht, wo die andere Hauptrundengruppe mit Deutschland und Dänemark ausgetragen worden war. Die Ankunft erfolgte laut Sigurdsson erst um 14.30 Uhr.

Handball-EM: DHB-Team mit unfairem Vorteil?

Hinzu kam: Während die DHB-Auswahl und die Dänen die zweite Turnierphase im Zwei-Tages-Rhythmus absolvierten, mussten die Kroaten und Isländer die letzten beiden Spieltage an aufeinanderfolgenden Tagen (Dienstag und Mittwoch) austragen, ehe anschließend noch die Anreise nach Dänemark bevorstand.

Am Freitag um 17.45 Uhr treffen Kroatien und Deutschland im Halbfinale der EM aufeinander.

-----