Handball-EM: Deutschlands Gegner muss umplanen!

Philipp Schmidt 15.01.2026 • 17:36 Uhr Zum Auftakt der Handball-EM trifft Deutschland auf Österreich. Der DHB-Gegner muss personell kurzfristig umplanen.

Ausfall beim ersten deutschen Gegner bei der Handball-Europameisterschaft: Wie der österreichische Verband am Donnerstagnachmittag mitteilte, muss das Team vorläufig auf den linken Rückraumspieler Michael Miskovez verzichten. Eine in der Vorbereitung erlittene Rippenverletzung mache einen Einsatz nicht möglich, diese sei „nochmals akut“ geworden.

Zunächst hatte es noch anders ausgesehen, nachdem Miskovez das Spiel gegen Slowenien beim Vier-Nationen-Turnier am vergangenen Sonntag frühzeitig hatte beenden müssen. Untersuchungen hatten eigentlich ergeben, dass einem Einsatz bei der EM nichts im Wege stehe. Nun kam es anders.

„Nach dem gestrigen Abschlusstraining hat sich die im Spiel gegen Slowenien erlittene Verletzung als schwerwiegender herausgestellt als zuvor angenommen. Persönlich wie sportlich tut es uns für Mischa unendlich leid, dass er dieses Spiel verpasst. Er ist ein wichtiger Faktor in unserer Deckung, doch wir werden alles daran setzen, das als Mannschaft zu kompensieren“, erklärte Sportdirektor Patrick Fölser.

Handball-EM: Spieler muss gegen Deutschland nachreisen

Für Miskovez wurde dessen Teamkollege bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol, Emanuel Petrusic, nachnominiert. Dieser soll im Laufe des Donnerstags zur Mannschaft stoßen und dann gegen Deutschland (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) einsatzbereit sein. Es wäre sein erster Einsatz bei einem Großereignis.