Handball-Sensation: Färöer fegen Montenegro 37:24 von der Platte

SID 18.01.2026 • 19:42 Uhr Die Färinger führen Montenegro beim 37:24 vor und stehen nach ihrem ersten EM-Erfolg vor dem Hauptrundeneinzug.

Die Handballer der Färöer stehen nach dem ersten Sieg ihrer EM-Historie vor dem Einzug in die Hauptrunde. Das Team des kleinen Atlantik-Archipels um den Kieler Rückraumstar Elias Ellefsen a Skipagötu besiegte in Oslo die Auswahl Montenegros nach einer Gala 37:24 (19:12) und ist vor dem letzten Spieltag der Gruppe D noch ungeschlagen.

Färöer wirbeln Montenegro dank Torjäger-Duo durcheinander

Die Färinger, die zum Auftakt ein 28:28 gegen die Schweiz geholt hatten, ließen den vom früheren französischen Weltklassespieler Didier Dinart trainierten Montenegrinern kaum eine Chance. Vor allem Oli Mittun (zehn Treffer) sowie Rechtsaußen Hakun West av Teigum von den Füchsen Berlin (neun) lief phasenweise richtig heiß, Ellefsen a Skipagötu traf achtmal.