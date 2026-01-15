Handball-EM: Gislason streicht wohl EM-Helden aus Kader

Mit 18 Spielern ist die deutsche Nationalmannschaft zur Handball-EM nach Dänemark gereist, doch pro Spiel dürfen nur 16 Akteure eingesetzt werden. Nun ist offenbar klar, auf wen Bundestrainer Alfred Gislason beim Auftaktspiel am Donnerstagabend gegen Österreich (20.30 Uhr im LIVETICKER) verzichten wird.
Gislason streicht wohl EM-Helden
Neben dem Berliner Nils Lichtlein, der aufgrund einer Fußverletzung für das erste Spiel nicht einsatzbereit ist, streicht der Isländer nach Informationen der Bild und von handball-world Linksaußen Rune Dahmke aus dem Kader.
Handball-EM: Dahmke bereits in den Testspielen außen vor
Die Bild hatte zuerst darüber berichtet, dass der Europameister von 2016 nicht für das Vorrundenspiel in Herning berücksichtigt wird.
Der 32 Jahre alte Kieler war bereits bei den beiden Testspielen im Vorfeld der EM gegen Kroatien wegen einer leichten Blessur nicht zum Einsatz gekommen. In die Partie gegen Österreich geht das DHB-Team jetzt wohl nur mit einem nominellen Linksaußen: Lukas Mertens vom SC Magdeburg.
