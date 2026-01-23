Zum Start der Hauptrundengruppe zwei bei der Handball-EM stehen sowohl Kroatien als auch die Schweiz unter enormem Druck.
Handball-EM heute live: Kroatien - Island, Schweiz - Ungarn und Slowenien - Schweden im TV, Stream und Ticker
Kroatien und Schweiz unter Druck
Bereits um 15.30 Uhr (Im LIVETICKER) treffen die Kroaten, die mit null Punkten in die Hauptrunde starten, auf Island, das zwei Punkte hat.
Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie die Partien heute live
- TV: -
- Stream: Dyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Kroatien hat sich zum Abschluss der Vorrunde eine 25:33-Niederlage gegen Schweden geleistet und muss nun gegen Island gewinnen, um weiter eine Chance auf die K.-o.-Runde zu haben. Island hingegen kam makellos durch die Vorrunde.
Auch die Schweiz, die um 18 Uhr gegen Ungarn in die Hauptrunde startet, ist aufgrund von null Punkten zum Siegen verdammt.
Dabei scheinen die Ungarn (ebenfalls null Zähler) der leichtere Gegner zu sein als die Isländer für Kroatien.
Am Abend (20.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es abschließend noch zum Duell zwischen Slowenien und Schweden. Wer dieses Spiel gewinnt, hat sehr gute Aussichten auf die K.o.-Runde.
