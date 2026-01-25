Handball-EM: Island demontiert Schweden!

Moritz Pleßmann 25.01.2026 • 20:19 Uhr Dank einer überragenden Leistung wahrt Island die Chance auf das Halbfinale bei der Handball-EM. Gastgeber Schweden hat keine Chance.

Unter größtmöglichen Druck hat die isländische Handballnationalmannschaft bei der Handball-EM ein überragendes Spiel gegen Schweden erwischt und den Co-Gastgeber mit 35:27 demontiert.

In der Hauptrundengruppe II war Schweden zuvor noch ohne Punktverlust gewesen, legte in der heimischen Arena in Malmö allerdings einen schwachen Auftritt an den Tag und hatte gegen furios aufspielende Isländer keine Chance.

„Was für eine Show von Island, ich bin tief beeindruckt“, war Dyn-Kommentator Markus Götz begeistert. Das erste Spiel der Hauptrunde hatten die Isländer noch knapp und überraschend mit 29:30 gegen Kroatien verloren. So waren sie gegen Schweden zum Siegen verdammt.

Handball-EM: Island meldet sich beeindruckend zurück

„Sie melden sich auf eine Art und Weise zurück, die alle beeindrucken lässt“, führte Götz aus. Experte Fabian Wiede pflichtete ihm bei: „Das ist ein Statement.“

Bester Torschütze auf isländischer Seite war Viggo Kristjansson, dem bei perfekter Wurfquote elf Treffer gelangen. Bester Schwede war Albin Lagergren mit fünf Toren.

Island, wie Schweden und Slowenien mit 4:2 Punkten, übernahm mit dem Sieg auch die Führung der Sechsergruppe. Nur die beiden ersten Teams erreichen das Halbfinale und wären dort ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft.

Slowenien hatte zuvor mühsam mit 35:32 (15:17) gegen Ungarn gewonnen.

-----