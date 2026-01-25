Newsticker
Handball-EM: Schweden patzt gegen Island – Halbfinale in Gefahr

Handball-EM: Island erwischt Schweden kalt

Nach dem 27:35 muss der Co-Gastgeber um den Halbfinal-Einzug bangen.
SID
Nach dem 27:35 muss der Co-Gastgeber um den Halbfinal-Einzug bangen.

Co-Gastgeber Schweden hat bei der Handball-EM seine erste Niederlage kassiert und muss um den Einzug ins Halbfinale bangen. Der Rekord-Europameister verlor in Malmö gegen Island überraschend klar mit 27:35 (12:18). Somit liegen Schweden, Island und Slowenien nun mit jeweils vier Punkten in der Sechsergruppe vorne.

Slowenien hatte zuvor mühsam 35:32 (15:17) gegen Ungarn gewonnen. Nur die beiden ersten Teams erreichen das Halbfinale und wären dort ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft.

Bei Island, das 2002 zum bislang einzigen Mal unter den letzten vier einer EM stand, überragte Bundesliga-Profi Viggo Kristjansson vom HC Erlangen mit elf Treffern. Bester Werfer der Schweden war der Magdeburger Albin Lagergren mit fünf Treffern.

