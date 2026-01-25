Handball-EM: Schweden patzt gegen Island – Halbfinale in Gefahr

SID 25.01.2026 • 20:00 Uhr Nach dem 27:35 muss der Co-Gastgeber um den Halbfinal-Einzug bangen.

Co-Gastgeber Schweden hat bei der Handball-EM seine erste Niederlage kassiert und muss um den Einzug ins Halbfinale bangen. Der Rekord-Europameister verlor in Malmö gegen Island überraschend klar mit 27:35 (12:18). Somit liegen Schweden, Island und Slowenien nun mit jeweils vier Punkten in der Sechsergruppe vorne.

Slowenien hatte zuvor mühsam 35:32 (15:17) gegen Ungarn gewonnen. Nur die beiden ersten Teams erreichen das Halbfinale und wären dort ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft.