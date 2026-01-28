Handball-EM: Knorr wirft Deutschland ins Halbfinale!

Johannes Behm 28.01.2026 • 19:30 Uhr Der Traum lebt! Deutschland bezwingt Frankreich im Endspiel um das Halbfinalticket und darf am Freitag ums Finale kämpfen. Ein entfesselter Juri Knorr macht den Unterschied.

Deutschlands Handballer stehen im EM-Halbfinale! In einem packenden Schlagabtausch gegen Frankreich setzte sich die offensiv überragend agierende Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit 38:34 (19:15) durch.

Dadurch beendet das DHB-Team die Hauptrunde in Gruppe 1 mindestens auf dem zweiten Platz. Theoretisch ist noch der Gruppensieg möglich, falls Top-Favorit Dänemark gegen Norwegen patzt. Am Freitag kämpft die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla damit um den Einzug ins Finale.

„Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft“, schwärmte Gislason nach Abpfiff im ZDF und betonte die Schwere der Gruppe mit Top-Favorit Dänemark und Titelverteidiger Frankreich. „Das ist eine großartige Leistung, wenn man die Gruppe sieht, durch die wir durchgegangen sind. Phänomenale Leistung der Mannschaft, ich bin sehr stolz.“

Das Ende der Reise soll der Halbfinal-Einzug jedoch noch nicht sein: „Ich bin sehr zufrieden damit aber jetzt wollen wir natürlich auch ins Finale.“

Handball-EM: Gislason schwärmt von Knorr

Gegen Frankreich machte Juri Knorr den Unterschied, der zunächst zwar nicht zur Start-Sieben gehörte, nach seiner Einwechslung allerdings die Zügel in die Hand nahm. Überragende zehn Treffer gelangen dem 25-Jährigen, der in der Folge zum Spieler des Spiels gekürt wurde.

Von Knorrs Leistung zeigte sich der Bundestrainer begeistert: „Er hat nicht nur gut gespielt, er hat ein großartiges Spiel gespielt und die Mannschaft eine Weile getragen.“

Knorr, der zuletzt stark kritisiert wurde, wirkte sichtlich erleichtert. „Die letzten Tage waren schon nicht so einfach, das war schon schwer. Ich habe viel gegrübelt“, merkte der Spieler des Spiels an. „Im Endeffekt ist es Sport. Auch heute: Die Aktionen, die Würfe, die ich am Anfang nehme, sind vielleicht nicht viel besser als die letzten Spiele – und dann gehen sie auf einmal rein.“

Handball-EM: Überragender Mem reicht nicht

Auf der Gegenseite hielt in erster Linie der zukünftige Bundesliga-Star Dika Mem dagegen, dessen elf Treffer jedoch nicht ausreichen sollten.

Nach einer komfortablen Fünf-Tore Führung beim 24:19 (35. Min) ließ die DHB-Auswahl die Franzosen bis zum 29:28 (49.) verkürzen. In einer packenden Schlussphase behielten die Deutschen jedoch die Nerven und zogen auf 34:31 (57.) davon.

Handball-EM: Kroatien möglicher Halbfinal-Gegner

Bereits ein Unentschieden hätte der DHB-Auswahl zum Weiterkommen gereicht. Gegen wen Deutschland im Halbfinale antritt, steht noch nicht endgültig fest.