Handball-EM: Schweden setzt Ausrufezeichen in Topspiel

Beide Schwergewichte standen vorher als Hauptrundenteilnehmer fest - die Voraussetzungen sind nun gegensätzlich.

Der frühere Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson muss mit Vizeweltmeister Kroatien mit null Punkten in die Hauptrunde der Europameisterschaft starten. Der Isländer, der vor zehn Jahren in Polen die DHB-Auswahl zum EM-Titel geführt hatte, und sein Team verloren das letzte Vorrundenspiel gegen den ebenfalls bereits qualifizierten Co-Gastgeber Schweden mit 25:33 (13:17).

Die besten Werfer in Malmö waren Zvonimir Srna (sieben Tore) aufseiten der Kroaten und der Kieler Bundesligaprofi Eric Johansson (fünf) bei Rekord-Europameister Schweden.

In Hauptrundengruppe 2 warten auf beide Teams nun Duelle mit Geheimfavorit Island, Ungarn, Slowenien und der Schweiz. Schweden, Slowenien und Island nehmen dabei zwei je Punkte mit - nach Siegen gegen die ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner.

Schweden mit perfekter Ausgangslage

Die Hauptrundengruppe 1 mit dem Spielort Herning/Dänemark ist mit dem Olympia-Zweiten Deutschland, Weltmeister und Olympiasieger Dänemark, Europameister Frankreich, dem einstigen WM-Zweiten Norwegen, dem WM-Vierten Portugal und Ex-Weltmeister Spanien nominell deutlich stärker besetzt. Hier starten Deutschland, Frankreich und Portugal mit zwei Punkten in die jeweils vier Spiele.