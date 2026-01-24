Handball-EM LIVE: Frankreich - Portugal & Spanien - Dänemark im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 24.01.2026 • 12:30 Uhr Bei der Handball-EM findet der zweite Spieltag der Hauptrunde statt. Dänemark und Frankreich haben jeweils ein wegweisendes Duell vor der Brust.

Nächster Spieltag in der Hauptrunde bei der Handball-EM! Bevor die deutsche Mannschaft am Samstagabend ins Duell mit Norwegen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) geht, stehen die Partien von Frankreich und Dänemark auf dem Plan.

Das DHB-Team ist die einzige Nation in der Gruppe, die noch ohne Niederlage dasteht. Derweil stehen die Favoriten Frankreich und Dänemark schon unter Druck, denn jeder weitere Punktverlust könnte das Ausscheiden bedeuten.

So können Sie die Handball-EM heute LIVE verfolgen:

TV: ZDF

ZDF Livestream: ARD, ZDF, Dyn

ARD, ZDF, Dyn Liveticker: SPORT1

Handball-EM: Portugal-Star wieder dabei

Um 15.30 Uhr treffen zunächst die Franzosen auf Portugal. Beide Mannschaften haben vor zwei Tagen verloren: Frankreich unterlag den Dänen im Kracher und Portugal hatte gegen Deutschland das Nachsehen.

Damit die Portugiesen ihren Halbfinaltraum am Leben halten können, müssen sie den Titelverteidiger schlagen. Andernfalls droht ihnen das Aus. Gegen Deutschland fiel ihr Star-Kreisläufer Victor Iturriza gesperrt aus. Er ist am Samstagnachmittag wieder dabei.

Spannend wird sein, wie Frankreich die bittere Niederlage gegen Dänemark verdaut hat und ob Superstar Dika Mem zu alter Stärke zurückfindet. Nach einer schwachen Leistung im Topspiel stand der Rückraumspieler in der Kritik.

Handball-EM: Nächster Sieg für Dänemark?

Im Anschluss an die Partie duelliert sich Gastgeber Dänemark mit Spanien (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Nachdem die Dänen aufgrund der überraschenden Vorrunden-Pleite gegen Portugal punktlos in die Hauptrunde eingezogen sind, überstanden sie den Thriller gegen Frankreich und meldeten sich damit im Turnier zurück.