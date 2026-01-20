Handball-EM: Sensation! Dänemark entzaubert - mit Folgen für Deutschland

Vincent Wuttke 20.01.2026 • 22:13 Uhr Dänemark verliert völlig überraschend bei der EM. Das hat auch Auswirkungen für Deutschland.

Das ist die bisher größte Überraschung bei der Handball-EM! Gastgeber Dänemark hat zum Abschluss der Vorrunde völlig überraschend mit 29:31 gegen Portugal verloren.

Damit verpasste der große Favorit den Gruppensieg, startet ohne Punkte in der Hauptrunde und steht plötzlich unter Druck. „Das ist die absolute Sensation. In Herning gegen Dänemark zu gewinnen, hätte ich für unmöglich gehalten für Portugal“, sagte Experte Pascal Hens am Mikrofon bei Dyn.

Portugals Luis Frade feierte bei Dyn: „Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin so stolz auf unser Team. Wir sind das Tempo von Dänemark mitgegangen. Es war heute alles perfekt. Unsere Keeper haben geholfen, wir waren effektiv. Wir können wirklich stolz sein, müssen aber weitermachen.“

Dänemarks Keeper Emil Nielsen war nach Abpfiff mächtig enttäuscht. „Es gibt viele Gründe. Wir waren ganz simpel zu schlecht in der Abwehr, wir waren zu schlecht im Angriff, haben zu viele Würfe vergeben. Es war schrecklich. Es nervt!“

Simon Pytlick fügte an: „Die waren 60 Minuten besser. Wir hatten überhaupt nicht den Flow wie sonst.“

Beide Teams werden auch auf die deutsche Auswahl treffen. Das völlig überraschende Ergebnis hat nun auch für den DHB spürbare Auswirkungen. So steht Portugal nicht nur als Gegner endgültig fest, auch Deutschlands Spielplan ändert sich.

Das bedeute die Sensation für Deutschland

Es geht nun am Donnerstag gegen Portugal und am Montag gegen die Dänen. Eigentlich hatte man dieses Szenario kaum für möglich gehalten, die Gegner waren in der umgekehrten Reihenfolge erwartet worden.

In der Halle in Herning galt Dänemark seit der Einweihung eigentlich als unbezwingbar. In 27 Spielen gab es 25 Siege, ein Unentschieden gegen Norwegen bei der Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2016 und eine Niederlage gegen Frankreich im EM-Finale 2014.

Nun darf sich der aktuelle Weltmeister wohl keinen weiteren Ausrutscher erlauben auf dem Weg in das Halbfinale.

Costa-Brüder überragen

Portugals Brüder Francisco und Martim Costa überragten mit jeweils neun Treffern. Dazu verwandelte in der Schlussphase Rechtsaußen Antonio Areia zwei Mal aus spitzem Winkel entscheidend.