Handball-EM: So geht es für Deutschland weiter

SPORT1 28.01.2026 • 15:33 Uhr Deutschland absolviert am Mittwochabend sein Hauptrunden-Endspiel gegen Frankreich. Je nach Ausgang der Partie geht es für das DHB-Team unterschiedlich weiter. Zu Ende ist das Turnier aber noch nicht.

Zieht Deutschland ins Halbfinale ein, dann finden die beiden Partien am Freitag um 17.45 Uhr sowie um 20.30 Uhr statt.

Handball-EM: Mindestens noch zwei Spiele für Deutschland

Wird die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason noch Gruppenerster, kommt es zum Duell mit dem Zweiten der anderen Hauptrundengruppe. Schließt sie selbst die Gruppe als Zweiter hinter Dänemark ab, dann trifft sie auf den anderen Gruppenersten.

Schafft es das DHB-Team allerdings nicht in die Runde der letzten Vier, kommt es zum Spiel um Platz fünf. Deutschland hat den dritten Platz in seiner Gruppe schon sicher und würde dann auf den anderen Gruppendritten treffen. Dieses Duell findet am Freitag um 15 Uhr statt.

Deutschland muss nicht mehr umziehen

Das Spiel um Platz drei sowie das Finale werden dann am Sonntag ausgetragen. Die Partie um Bronze beginnt um 15.15 Uhr, das Endspiel um 18 Uhr.

Das Gute für die deutsche Mannschaft: Aktuell befindet sie sich im dänischen Silkeborg, was nicht weit weg von Herning liegt, wo alle Halbfinals und Platzierungsspiele stattfinden. Heißt: Deutschland muss nicht mehr umziehen. Das kommt wiederum auf die Teams der anderen Hauptgruppe zu, die derzeit noch im schwedischen Malmö spielt.

Handball-EM: Der TV-Plan steht

Für die TV-Zuschauer geht es wie folgt weiter: Die ARD wird die deutsche Begegnung am Freitag - egal zu welcher Uhrzeit - live im Free-TV übertragen.

Die Rechte für den Sonntag hat sich das ZDF gesichert. Hierbei gilt: Das Finale wird im Free-TV gezeigt - auch ohne deutsche Beteiligung. Kämpft Deutschland um Bronze, wird das Spiel auch im Free-TV zu sehen sein, ansonsten nicht.