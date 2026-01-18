Handball-EM: Verletzt! Sorgen um dänischen Star

Felix Kunkel , Philipp Schmidt 18.01.2026 • 23:19 Uhr Die dänische Nationalmannschaft stürmt bei der Handball-EM in die Hauptrunde, doch ein Starspieler zieht sich eine Verletzung zu, die möglicherweise schwer ist.

Mit einem 39:24-Kantersieg gegen Rumänien hat die dänische Handball-Nationalmannschaft den Einzug in die EM-Hauptrunde fix gemacht, bangt allerdings um den verletzten Lukas Jörgensen.

Der Kreisläufer der SG Flensburg-Handewitt verletzte sich bei einem Gegenstoß in der 50. Minute am Fuß. Nach einer schnellen Bewegung im Angriff konnte Jörgensen mit dem rechten Bein nicht mehr auftreten und ließ den Ball fallen.

„Nein, nein, nein, nein, nein – das wollen wir gar nicht sehen“, reagierte Dyn-Kommentator Lukas Brachat geschockt, als das Unglück passierte.

Handball-EM: Däne wird vom Feld getragen

Die Fans in Herning waren zunächst mucksmäuschenstill. Als Jörgensen dann von seinen Mitspielern Magnus Landin und Lasse Möller vom Feld getragen wurde, erhoben sich die dänischen Zuschauer und spendeten aufmunternd Applaus.

„Wir hoffen, dass das nur ein Pferdekuss war“, erklärte Kommentator Brachat, revidierte aber nach Ansicht der Wiederholung: „Ich befürchte, das ist nicht der Fall. Es ist dieser Schritt seines rechten Beins. Da ist dann ganz viel Druck, dann wird er rausgetragen.“

Jörgensen hatte in der aktuellen Saison den Flensburgern bereits verletzungsbedingt phasenweise nicht zur Verfügung gestanden.

„Das ist so bitter. Wenn du einmal Kacke am Schuh hast, dann wirst du die einfach nicht los. Gute Besserung“, wünschte Brachat.

„Momentan sieht es nicht so gut aus“

Auf SPORT1-Nachfrage meinte Jörgensens Teamkollege Lasse Möller nach dem Spiel: „Das war der bittere Beigeschmack des Sieges heute. Wir wissen noch nicht, was da los ist und drücken alle die Daumen. Wir müssen auf das MRT warten.“

Derweil sprach Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen in der Mixed Zone von „einem großen Dämpfer“. Der Coach der Dänen führte aus: „Wir haben alle Mitleid mit Lukas. Wir hoffen alle, dass es nicht so schlimm ist, aber momentan sieht es nicht so gut aus.“