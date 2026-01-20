Handball-EM: Wechsel-Hammer um deutschen Star bahnt sich an

Vincent Wuttke 20.01.2026 • 21:04 Uhr Justus Fischer brilliert gegen Spanien. Einen Tag nach der Gala macht die Nachricht über seinen Wechsel die Runde.

Einen Tag nach dem überzeugenden 34:32-Sieg der deutschen Handballer bei der EM gegen Spanien war gerade Entspannung eingekehrt vor der anstehenden Hauptrunde, da sorgt die Wechsel-Nachricht um Justus Fischer für neue Aufregung.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die SHZ und die Neue Presse berichteten am Dienstag übereinstimmend vom Transfer des Kreisläufers zum THW Kiel. Bei der TSV Hannover-Burgdorf steht der 22-Jährige noch bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag.

Diesen will Fischer auch erfüllen. Der Neuen Presse sagte er: „Bis 2027 bleibe ich in Hannover.“ Während der Shootingstar bei der EM für Furore sorgt, werden laut der Berichte aktuell bereits alle Details des neuen Arbeitspapiers in Kiel geregelt.

Zuletzt galt eigentlich die SG Flensburg-Handewitt als Favorit für eine Unterschrift von Fischer. Auch die Füchse Berlin waren ein Kandidat. Nun wird es offenbar Kiel. Fischers Entscheidung im Norden hat laut Dyn zudem Auswirkungen auf die Zukunft von Hendrik Pekeler.

Der in diesem Sommer auslaufende Vertrag des Ex-Nationalspielers soll nun nicht mehr verlängert werden.

Die deutsche Legende Pascal Hens reagierte bei Dyn auf die Nachricht. „Kiel kann sich freuen. Wir haben ihn gestern in Action gesehen. Da hat er sehr stark performt wie das gesamte letzte Jahr bei Hannover. Für den THW Kiel ist das ein starker Transfer, einen jungen deutschen Nationalspieler wieder dazuzuholen. Pekelers Vertrag läuft aus. Keine Ahnung, ob der verlängert wird. Aber Justus war ein heißes Eisen und Kiel hat ihn gesichert.“