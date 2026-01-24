Handball-EM: Wolff liefert irre Paraden-Show

Moritz Thienen 24.01.2026 • 21:30 Uhr Andreas Wolff zeigt beim Hauptrundenspiel der Handball-Nationalmannschaft gegen Norwegen ein überragendes Spiel. Er hält Deutschland alleine im Spiel.

Was für ein Auftritt von Andreas Wolff im so wichtigen Hauptrundenspiel gegen Norwegen (Jetzt im LIVETICKER). Zur Halbzeit stand der Torhüter bei der Handball-EM schon bei elf Paraden.

Mit seiner überragenden Abwehrquote von 39,29 Prozent hier er das deutsche Team gegen starke Norweger fast im Alleingang im Spiel und sorgte gleichzeitig für Begeisterung bei Kommentatoren und Experten.

Als Wolff einen starken Wurf von Superstar Sander Sagosen aus dem Winkel kratzte, jubelte Dyn-Experte und Ex-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter: „Ah den hat er gelesen und gerochen.“

„Findest du noch Worte zu dieser Leistung von Andi Wolff?“, fragte ihn anschließend Kommentator Markus Götz. Heinevetters Antwort kurz, aber klar: „Überragend!“

Handball-EM: Wolff sorgt für Begeisterung

Nur wenige Minuten später wurde es dann noch spektakulärer, als der deutsche Torhüter einen norwegischen Wurf von außen überragend mit dem Fuß hielt - und dass mit seinem Bein über dem eigenen Kopf.

„Oh jetzt ist er da. Guck dir dieses Bein an, über Kopfhöhe“, brüllte Kommentator Götz. „Brutal. Das ist eine klassische Andi-Wolff-Parade“, ergänzte sein Experte Heinevetter.

Götz kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Ich frage mich: Wie geht das überhaupt physikalisch? Was macht der Hüftknochen da?“

Und auch im ZDF sorgte die Wolff-Parade in der 21. Minute für Begeisterung. Experte Sven-Sören Christophersen warnte aber auch: „Wir haben wirklich die Herausforderung, dass wir nicht dauerhaft nur durch die Paraden von Andreas Wolff unsere Fehler kompensieren können. Der steht nach 21 Minuten bei zehn Paraden. Das möchte ich gar nicht hochrechnen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat.“

Auch Norwegens Torhüter mit starkem Spiel

Christophersen sollte Recht behalten. In den folgenden neun Minuten hielt Wolff nur noch einen Ball. Deutschland lag zur Halbzeit mit 15:17 zurück.

„Wir müssen auf jeden Fall dankbar sein, ihn zu haben. Er rettet uns immer wieder den Arsch“, wurde DHB-Star Nils Lichtlein in der Halbzeit deutlich.

Ein Grund dafür: Auch Norwegens Torhüter Torbjörn Bergerud zeigte eine starke Leistung und stand zur Halbzeit bei sieben Paraden (7/21, 33,33 Prozent).