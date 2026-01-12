Handball-EM | Wolff: "Österreich spielt absoluten Anti-Handball"

Maximilian Huber , Philipp Schmidt 12.01.2026 • 15:06 Uhr In ihrem ersten EM-Spiel trifft die DHB-Auswahl auf Österreich. Torhüter Andreas Wolff ist die Spielweise des Gegners ein Dorn im Auge.

Mit Österreich wartet am Donnerstag im ersten EM-Spiel eine unangenehme Aufgabe auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft.

Vor dem Duell mit dem Nachbarland lässt Deutschlands Torwart-Star Andreas Wolff mit kritischen Aussagen über die Spielweise der Österreicher aufhorchen. „Österreich spielt natürlich absoluten Anti-Handball, das möchte auch eigentlich keiner sehen, das ist sehr unattraktiv“, wurde der 34-Jährige in einer Medienrunde in Hannover mehr als deutlich.

Wolff erwartet „keinen Leckerbissen“

Österreich ist dafür bekannt, im Angriff oftmals den Torhüter vom Feld zu nehmen, um in der Offensive mit sieben Spielern agieren zu können. „Du musst in der Abwehr sehr viel arbeiten und musst sehr darauf achten, einfache Ballgewinne zu erzielen, um das 7 gegen 6 zu bestrafen. Die Österreicher verteidigen mit sehr viel Leidenschaft und Härte und haben ein bisschen den Bonus, dass sie als Außenseiter gesehen werde und ihnen das ein oder andere Foul durchgehen gelassen wird.“

Wolff spielt seit 2024 wieder in der Bundesliga für den THW Kiel und ist beim Traditionsklub Teamkollege des Österreichers Nikola Bilyk. Wolff bezeichnete den Rückraumspieler als absolutes „Alpha-Tier“ und „Anführer“ im ÖHB-Team, der gemeinsam mit dem Teamkollegen Lukas Hutecek „das Angriffsspiel in all seiner Hässlichkeit leiten“ und dafür sorgen würde, dass der EM-Auftakt „kein Leckerbissen“ werden wird.

Kritik an Spielweise? Wolffs Vereinskollege Bilyk weiß Bescheid

Mit Bilyk habe Wolff auch schon darüber gesprochen, warum ihm Österreichs Spielweise ein Dorn im Auge sei.

„Das habe ich ihm schon des Öfteren gesagt und das weiß er glaube ich auch selbst. Letztendlich ist die Frage, wie du erfolgreich sein kannst. Die Österreicher haben genau mit der Art und Weise in den letzten Turnieren auf sich aufmerksam gemacht, immer wieder Überraschungserfolge erzielt - wie das Unentschieden gegen uns.“