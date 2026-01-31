Handball-EM-Finale: Spielt Deutschland ohne Abwehrboss Kiesler?

SID 31.01.2026 • 13:01 Uhr Auch im EM-Finale gegen Dänemark ist der Einsatz des Abwehrspezialisten Tom Kiesler ungewiss. Eine Entscheidung fällt erst am Spieltag.

Deutschlands Handballern droht auch im EM-Finale gegen Dänemark der Ausfall von Abwehrspezialist Tom Kiesler. „Er ist immer noch krank. Er hat gestern signalisiert, dass er spielen würde, wenn ich das möchte, aber ich habe das abgelehnt“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag bei einem Medientermin in Herning.

Zwar gehe es dem Gummersbacher besser, aber: „Wir müssen morgen entscheiden, ob es gut genug ist“, sagte der Isländer mit Blick auf die Partie am Sonntagabend (18.00 Uhr/ZDF) in Herning.

Kiesler fehlte aufgrund eines Infekts

Kiesler hatte sowohl das letzte Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) als auch das Halbfinale gegen Kroatien (31:28) nach einem Magen-Darm-Infekt verpasst. Der 24-Jährige habe zwei Tage „nur im Bett gelegen“ und sei „völlig geschwächt“ gewesen, sagte Gislason: „Aus meiner Sicht wäre das eine riesige Verletzungsgefahr gewesen, wenn ich ihn hätte spielen lassen. Jetzt hoffen wir, dass es ihm besser geht.“