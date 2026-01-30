Handball-EM-Finale: Kanzler Merz feuert DHB-Team in Herning

SID 30.01.2026 • 22:38 Uhr Der Bundeskanzler freut sich über den Finaleinzug von Deutschlands Handballern. Am Sonntag will er vor Ort den dritten EM-Triumph bejubeln.

Deutschlands Handballer erhalten im EM-Finale am Sonntag (18.00 Uhr) prominente Unterstützung aus der Politik. Wie eine Regierungssprecherin dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Freitagabend bestätigte, wird Bundeskanzler Friedrich Merz das Spiel gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark vor Ort in der Jyske Bank Boxen in Herning verfolgen.

„Finale - was für ein großartiges Spiel! Unsere Nationalmannschaft ist nach einem starken Turnier im EM-Endspiel. Herzlichen Glückwunsch, DHB-Team. Ich freue mich auf das Finale am Sonntag in der Halle“, schrieb der CDU-Politiker auf Instagram.