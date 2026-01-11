Handball-Testspiel live: Deutschland - Kroatien live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.01.2026 • 15:15 Uhr Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft in der EM-Generalprobe auf Kroatien. Es soll ein Sieg für einen guten Start her.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt bei der EM-Generalprobe zum zweiten Mal binnen weniger Tage gegen Kroatien an. Nach dem beachtlichen 32:29-Erfolg vom Donnerstag soll heute (18.05 Uhr) möglichst der nächste Sieg her.

Am 15. Januar geht das Turnier für die Mannschaft von Alfred Gislason dann los, mit einem weiteren Ausrufezeichen gegen starke Kroaten wäre ein Start mit Selbstvertrauen garantiert.

+++ Handball: So könnten Sie das EM-Testspiel Kroatien - Deutschland live verfolgen +++

TV : ARD

: ARD Stream : Sportschau.de

: Sportschau.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die starke Abwehr, das gute Tempospiel und vor allem die tolle Leistung von Torhüter David Späth - eine Woche vor Beginn der Medaillen-Mission bei der EM in Dänemark präsentierte sich das deutsche Team in Turnierform.

Deutschland wohl mit Golla und Wolff gegen Kroatien

Beim Wiedersehen mit den Kroaten in Hannover soll das gute Gefühl vor den eigenen Fans unbedingt beflügelt werden und Kapitän Johannes Golla dann wieder mit dabei sein, nachdem er am Samstag kurzfristig aus privaten Gründen abgereist war.

Auch Andreas Wolff dürfte zum Einsatz kommen. Der Europameister von 2016 durfte am Donnerstag von der Bank aus zusehen, wie sein Torhüterkollege vor 15.200 Zuschauern mit 14 Paraden und einer ganz starken Schlussphase glänzte.

Gislason blickte optimistisch nach vorn. „Wir haben mehr Breite jetzt als oft zuvor, mehr Innenblockmöglichkeiten in der Abwehr – das hilft uns natürlich sehr“, sagte er.