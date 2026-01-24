EM-Kracher: Gislason streicht Häseler & Langhoff vor Norwegen

SID 24.01.2026 • 19:30 Uhr Rechtsaußen Häseler pausierte bereits gegen Portugal. Für Langhoff rückt Kohlbacher in den Kader. Ein Sieg würde das Halbfinal-Ziel greifbar machen.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat für das zweite EM-Hauptrundenspiel gegen Norwegen Rechtsaußen Mathis Häseler und Matthes Langhoff aus seinem Kader gestrichen. Die Profis der Bundesliga-Klubs VfL Gummersbach und Füchse Berlin fehlen im 16-köpfigen Aufgebot für die EM-Partie gegen die Skandinavier am Samstagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning.

Kader-Rochade: Kohlbacher rein, Langhoff raus

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Häseler hatte bereits zum Hauptrundenauftakt gegen Portugal (32:30) neben Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) pausieren müssen. Kohlbacher rückt nun für Langhoff, der beim Vorrundenspiel gegen Serbien (27:30) gefehlt hatte, ins Aufgebot.

Matchball-Chance: Dänemark und Frankreich warten