Handball-EM: Frankreich droht K.o. – Gille stichelt vor DHB-Duell

SID 27.01.2026 • 13:52 Uhr Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille strahlt vor dem Duell mit Deutschland Zuversicht aus. Die Franzosen jagen EM-Gold Nummer fünf.

Revanchegelüste? Darüber kann Guillaume Gille nur müde lächeln. „Es ist vorbei“, sagte Frankreichs Nationaltrainer vor dem brisanten Wiedersehen im EM-Showdown mit der deutschen Mannschaft am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF). Die Viertelfinal-Niederlage bei den Olympischen Spielen vor anderthalb Jahren habe „uns wehgetan, aber wir haben uns seitdem weiterentwickelt. Wir haben die Kurve hinbekommen. Es ist einfach Geschichte. Eine brisante Geschichte natürlich, aber Geschichte.“

Gille bleibt cool – selbst bei möglichem K.o. und Mem-Delle

Ausgesprochen entspannt präsentierte sich Gille am Dienstag bei einem Medientermin in Silkeborg - obwohl das Turnier-Aus von Frankreichs Star-Ensemble, dem Titelverteidiger und WM-Dritten, bei einem Remis gegen Deutschland besiegelt wäre. Auch dass Linkshänder Dika Mem bislang nicht auf höchstem Niveau performt, lässt Gille kalt. „Es ist für mich überhaupt kein Problem. Es gibt immer Schwankungen in den Leistungen“, sagte der frühere Bundesliga-Profi.

Rekordsiege und Rückschläge – Les Bleus setzen alles auf Torflut