Kreuzbandriss-Schock: Schwerer Schlag für Dänemark!

SID 19.01.2026 • 19:32 Uhr Lukas Jörgensen wird nicht mehr für Dänemark spielen - und auch nicht mehr für Flensburg.

Schwerer Schlag für die dänische Handball-Nationalmannschaft und die SG Flensburg-Handewitt: Kreisläufer Lukas Jörgensen hat im zweiten EM-Spiel der Dänen am Sonntag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und wird lange ausfallen.

Für den Bundesligisten aus Flensburg wird Jörgensen somit nicht mehr auslaufen, sein Wechsel zu KC Veszprem nach Ungarn zur neuen Saison stand bereits fest.

Jörgensen-Ausfall trifft auch Flensburg

„Im Moment fühlt sich alles noch etwas unwirklich an. Ich kann es kaum fassen, dass ich im Dezember mein letztes Spiel für Flensburg bestritten habe. Ich brauche erst einmal etwas Zeit, um das zu realisieren“, sagte Jörgensen in einer Mitteilung der Flensburger.