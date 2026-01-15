Handball-EM-Start: Merz feuert DHB-Team zu Tempo & Teamgeist an

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Handballern vor dem Start der Europameisterschaft unterstützende Worte mit auf den Weg gegeben. "Tempo, Leidenschaft und Teamgeist: Das macht den Handball-Sport aus. Nach dem großartigen Turnier der Frauen starten heute die Männer in die EM. Zum Auftakt drücke ich unserer Nationalmannschaft die Daumen und wünsche viel Erfolg und einen fairen Wettbewerb", schrieb der CDU-Politiker in den Sozialen Medien.