Handball-EM: Wutrede von DHB-Gegner hat Folgen für künftige Turniere

SID 30.01.2026 • 12:45 Uhr Die EHF reagiert nach der massiven Kritik von Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson. Künftige Europameisterschaften sollen fairer getaktet werden.

Die Europäische Handballföderation (EHF) hat am Tag nach der scharfen Kritik von Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson am EM-Spielplan Anpassungen bei künftigen Turnieren angekündigt.

Bereits ab der EM 2026 der Frauen sollen Reise- und Ruhetage klar voneinander getrennt werden. Für die Männer-EM 2028 schließt der Verband Spiele für eine Mannschaft an zwei aufeinanderfolgenden Tagen aus.

„Die Spielpläne für die kommenden Europameisterschaften werden angepasst, um die Belastung der Spieler zu reduzieren und eine möglichst ausgewogene Verteilung von Ruhe- und Reisetagen zu gewährleisten“, teilte die EHF in einem Statement am Freitag mit.

Handball-EM: Sigurdsson schimpft – EHF reagiert

Am Vortag hatte Sigurdsson den Dachverband auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinals gegen Deutschland scharf attackiert, er sprach von einem „Zirkus“ und bezeichnete die EM-Organisation als „absolute Schande“.

Laut EHF seien die Abläufe stets frühzeitig in Zusammenarbeit mit den Ausrichtern festgelegt worden, Doppelspieltage habe es auch bei früheren Turnieren gegeben.

Für die Frauen-EM 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei werde man Reise- und Spieltage nun aber trennen. Bei der Männer-EM 2028 in Spanien, Portugal und der Schweiz soll es keine Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen mehr geben.

Darüber hinaus laufen Gespräche über die Einführung eines Viertelfinales ab der Frauen-EM 2028 in Skandinavien. Dadurch sollen die bisherigen neun Spiele pro Team erhalten bleiben, aber zwischen den Partien soll stets mindestens ein Ruhetag liegen.

Straffes EM-Programm für Kroatien

Sigurdsson hatte am Donnerstag eine beispiellose und knapp dreiminütige Abrechnung auf dem Podium abgeliefert. In einem wütenden Monolog verglich er die EHF mit einem Fast-Food-Unternehmen, das nur verkaufe, aber keine Verantwortung für Spieler oder Teams übernehme.