Hauptrunden-Einzug nach Tacheles-Nacht: DHB schockt Spanien

SID 20.01.2026 • 06:37 Uhr Einer nervenaufreibenden Vorrunde soll ein Erfolgslauf in den Kracherspielen folgen. Die EM-Hauptrunde hat es in sich.

Dem Einzug von Deutschlands Handballern in die EM-Hauptrunde sind offenbar deutliche Worte innerhalb der Mannschaft vorangegangen. "Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben Tacheles gesprochen, wir haben gesagt, was schlecht war, und auch wirklich Kritik ausgeübt", berichtete Linksaußen Lukas Mertens über die Einstimmung auf das am Ende siegreiche Duell mit Spanien.

Nachtsitzung im Physioraum bringt den Wendepunkt

Noch bis tief in die Nacht hatten sich Teile der Mannschaft unter anderem im Physioraum im Teamquartier in Silkeborg zusammengesetzt und die vorherige Niederlage gegen Serbien (27:30) aufgearbeitet. Er sei selbst, berichtete Magdeburgs Mertens nach dem so wertvollen 34:32 (17:15) gegen Spanien, erst um 3 Uhr im Bett gewesen und habe "nicht so viel Schlaf bekommen, weil wir darüber gesprochen haben. Das hat es ausgemacht."

Knorr entfacht das Feuer im Team

Auch Spielmacher Juri Knorr lobte das Feuer, das im deutschen Team durch die überraschende Niederlage wohl erst wirklich entzündet wurde. "Wir brauchen dieses Leben in der Mannschaft, wir brauchen auch Frust, wir brauchen Freude, wir brauchen viele Emotionen, damit sowas wie heute zusammenkommen kann", sagte der 25-Jährige am späten Montagabend. "Wir sind nicht die beste Mannschaft der Welt, wir sind eine gute Mannschaft. Wir brauchen diese Energie."

Knorr hatte nach der Serbien-Partie mit seiner Kritik an Bundestrainer Alfred Gislason für reichlich Wirbel gesorgt. Mit dem Hauptrunden-Ticket und 2:0 Punkten in der Tasche fanden der Mittelmann und auch Gislason versöhnliche Töne.

"Der bescheidene Boss: Alfreds Ego-freier Führungsstil"

"Ich rechne ihm das hoch an, dass er nichts persönlich nimmt. Er hat ja kein großes Ego, er stellt den Erfolg über alles, er will, dass wir reden und über Dinge sprechen", sagte Knorr, der bei "Alfred eine andere Lockerheit gemerkt" habe: "Das hat sich vielleicht auf uns übertragen."

Offene Worte: Gislason und Knorr im Einklang

Gislason versicherte, "überhaupt kein Problem" mit Knorr, der gegen Spanien fünfmal traf, zu haben. "Wir sprechen uns regelmäßig aus. Alle werden gefordert, ihre Meinung zu sagen", sagte der 66-Jährige im ZDF: "Das war nie ein Problem. Wir haben es sehr gut geschafft, den Druck von der Mannschaft wegzunehmen."

Zitterrunde als Startschuss zur Siegesserie

Das glückliche Ende einer nervenaufreibenden Vorrunde (Gislason: "Die Mannschaft hat schon sehr gelitten") soll nun der Anfang für einen Erfolgslauf in den weiteren Kracherspielen werden. "In so einem schwierigen Spiel so zu bestehen, ist eine riesige Erfahrung für die Jungs und müsste ihnen extrem viel Selbstvertrauen geben, was sie alles können", sagte Gislason.

Zum Hauptrundenauftakt dürfte am Donnerstag der absolute Topfavorit, Olympiasieger und Weltmeister Dänemark, warten. Weitere feststehende Gegner sind Titelverteidiger Frankreich und Norwegen. Vierter Gegner wird der WM-Vierte Portugal oder Nordmazedonien sein.

Offensiv-Feuerwerk bricht den Bann gegen Spanien