EM-Schock für Portugal: Iturriza gegen Deutschland gesperrt

SID 21.01.2026 • 18:20 Uhr Der portugiesische Kreisläufer war maßgeblich daran beteiligt, dass Deutschlands Medaillentraum bei der WM 2025 platzte.

Herber Rückschlag für Portugals Handballer: Deutschlands kommender EM-Gegner muss zum Hauptrundenauftakt auf Kreisläufer Victor Iturriza verzichten. Wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Mittwoch verkündete, wird der 35-Jährige beim Duell gegen mit der DHB-Auswahl am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD) gesperrt fehlen. Grund für den nachträglichen Ausschluss ist ein Vergehen, das er sich in den Schlussminuten des Vorrundenspiels gegen Dänemark geleistet hat.

Rote Karte nach rücksichtlosem Block gegen Gidsel

Iturriza hatte Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin beim 31:29-Coup gegen den Olympiasieger mit ausgestrecktem Arm geblockt. Da er zuvor bereits zwei Zeitstrafen kassiert hatte, sah der Portugiese für die Aktion die Rote Karte. „Nach sorgfältiger Prüfung des Vorfalls kam die Disziplinarkommission zu dem Schluss, dass die Handlung rücksichtslos und gefährlich war“, heißt es vom Kontinentalverband, der jede direkte Disqualifikation nachträglich überprüft.

Iturriza trifft siebenmal und stoppt DHB-Medaillenträume

Iturriza hatte beim WM-Viertelfinale in Oslo vor gut einem Jahr mit dafür gesorgt, dass für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason der Traum von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren platzte. Beim 30:31 schied die DHB-Auswahl damals in der Verlängerung aus, Iturriza traf siebenmal.

