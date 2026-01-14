Handball-EM: Wolffs Anti-Handball-Spruch heizt Österreich an

SID 14.01.2026 • 15:14 Uhr Der Bundesliga-Keeper kritisiert den deutschen Nationaltorwart. Sein Team motiviere die "Anti-Handball"-Aussage.

Die verbalen Spitzen von Nationaltorhüter Andreas Wolff sorgen im Lager vom deutschen EM-Auftaktgegner Österreich für Irritationen und zusätzliche Motivation. „Ich hoffe, er weiß selber, dass die Wortwahl nicht die richtige war“, sagte ÖHB-Keeper Constantin Möstl vor der Partie am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) bei Sport1: „Aber wenn noch der letzte Spieler Motivation gebraucht hat, soll er sich nochmal das Video anschauen. Dann sind jetzt die letzten Prozentpunkte da, um 100 Prozent zu geben.“

Vor dem Lemgoer Möstl hatte sich schon Österreichs Starspieler Nikola Bilyk ähnlich geäußert. „Uns spornt das nur noch mehr an“, sagte der Rückraumspieler des THW Kiel in der Kronenzeitung.

Möstl kritisiert Wolffs Wortwahl – Fokus bleibt auf Österreichs Spiel

Möstl kritisierte in erster Linie die Wortwahl Wolffs. „Es war teils schon nicht richtig, wie man über den Gegner spricht. Ich hoffe, das weiß er selber, aber es ist uns wirklich scheißegal“, sagte er. Österreich, das mit seiner langsamen Spielweise zuletzt zwei Remis gegen Deutschland geholt hatte, konzentriere sich voll auf das eigene Spiel. „Wir werden unser Spiel wieder durchziehen und wir werden einfach alles geben. Und wenn es zum Sieg hilft, dann ist mir wurscht, wie wir spielen. Dann ist mir wurscht, ob wir 2:1 gewinnen oder 40:39“, so Möstl.