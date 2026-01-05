Bittere Nachricht für Norwegen: Handball-Star verpasst EM

SID 05.01.2026 • 18:44 Uhr Harald Reinkind vom THW Kiel kann bei der anstehenden Europameisterschaft nicht für Norwegen spielen. Dies hat eine Ultraschalluntersuchung bestätigt.

Harald Reinkind vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel steht Co-Gastgeber Norwegen bei der anstehenden Europameisterschaft (15. Januar bis 1. Februar) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Wie Norwegens Handballverband NHF unter Berufung auf Mannschaftsarzt Thomas Torgalsen mitteilte, habe sich Rückraumspieler Reinkind die Verletzung bereits Anfang Dezember zugezogen, der 33-Jährige habe mit dieser unter Schmerzen zwei Spiele bestritten.

„Er hatte das Gefühl, nicht richtig trainieren zu können. Wir haben vereinbart, dass er am Training der Nationalmannschaft teilnimmt und waren optimistisch, dass sich das zum Guten wenden würde. Nun haben wir ihn gründlich untersuchen lassen, unter anderem per Ultraschall, und festgestellt, dass es sich um einen Riss der Bindegewebsmembran unter dem Fuß handelt“, sagte Torgalsen laut der Mitteilung.

Norwegen ist möglicher Gegner der deutschen Mannschaft

„Wir haben verschiedene Maßnahmen versucht, darunter das Tapen des Fußes, um zu sehen, ob er schmerzfrei trainieren und spielen kann“, so Torgalsen weiter. „Das hat aber nichts gebracht.“ Simen Schönningsen wurde nachnominiert.