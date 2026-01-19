Handball-EM: Österreich schlägt Serbien – DHB nur Remis nötig

SID 19.01.2026 • 19:44 Uhr Die Österreicher scheiden trotz des Sieges aus. Deutschland reicht am Abend nun ein Remis zum Weiterkommen.

Österreichs Handballer haben Schützenhilfe für Deutschland geleistet, den Einzug in die Hauptrunde trotz ihres ersten EM-Siegs aber verpasst. Der Mannschaft von Nationaltrainer Iker Romero genügte das 26:25 (12:13) gegen Serbien im abschließenden Vorrundenspiel nicht, um noch eine Chance auf die ersten zwei Plätze in der Vorrundengruppe A zu haben.

Remis gegen Spanien öffnet Tür zur zweiten Turnierphase

Der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason reicht gegen die nun bereits qualifizierten Spanier am Montagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning schon ein Remis, um nach dem Schock gegen Serbien (27:30) die zweite Turnierphase einzuziehen. Mit einem Sieg würde Deutschland sogar die optimale Ausbeute von 2:0 Zählern mitnehmen. Bei einer Niederlage wäre das Turnier für die DHB-Auswahl beendet.

Kroatiens Titelträger marschiert Richtung Hauptrunde