Steinmeier jubelt: DHB-Handballer stürmen ins EM-Finale!

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der deutschen Handball-Nationalmannschaft zum Erreichen des EM-Endspiels gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wir sind stolz auf Sie und drücken weiter die Daumen“, wurde Steinmeier nach dem 31:28 (17:15) gegen Kroatien auf seinem Instagram-Account zitiert.
Steinmeier gratuliert DHB-Stars
Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn von 2016 im Endspiel einer Europameisterschaft. Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) wartet dort entweder Weltmeister und Olympiasieger Dänemark oder Island.