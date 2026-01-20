Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-EM
Handball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
VIDEOS
Handball-EM>

Mega TV-Quote für deutsche Handballer

Mega-Quote für deutsche Handballer

Der Vorrunden-Showdown der deutschen Handballer beschert dem ZDF eine Top-Quote.
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich nach einem Sieg über Spanien für die Hauptrunde der Handball-EM 2026 qualifiziert.
SID
Der Vorrunden-Showdown der deutschen Handballer beschert dem ZDF eine Top-Quote.

Der wichtige Sieg von Deutschlands Handballern im „Endspiel“ gegen Spanien hat dem ZDF eine Top-Quote im TV beschert. 6,97 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen schalteten am Montagabend im Durchschnitt bei der Übertragung des 34:32 im letzten Vorrundenspiel aus dem dänischen Herning ein.

Dies entsprach einem Marktanteil von 27,7 Prozent, die Partie war die meistgesehene Sendung am Montag und lockte die meisten TV-Zuschauer im bisherigen Turnierverlauf.

Zum Vergleich: Beim Auftaktspiel gegen Österreich (30:27) hatten 5,5 Millionen Menschen (23,7 Prozent) eingeschaltet, beim zweiten Auftritt gegen Serbien (27:30) 5,66 Millionen (23,8). Am Donnerstag startet das deutsche Team in die Hauptrunde, in der vier weitere Spiele warten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite