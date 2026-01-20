Mega TV-Quote für deutsche Handballer

SID 20.01.2026 • 10:09 Uhr Der Vorrunden-Showdown der deutschen Handballer beschert dem ZDF eine Top-Quote.

Der wichtige Sieg von Deutschlands Handballern im „Endspiel“ gegen Spanien hat dem ZDF eine Top-Quote im TV beschert. 6,97 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen schalteten am Montagabend im Durchschnitt bei der Übertragung des 34:32 im letzten Vorrundenspiel aus dem dänischen Herning ein.

Dies entsprach einem Marktanteil von 27,7 Prozent, die Partie war die meistgesehene Sendung am Montag und lockte die meisten TV-Zuschauer im bisherigen Turnierverlauf.