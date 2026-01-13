Handball-Schock vor EM: Lichtlein verletzt – Einsatz wackelt

SID 13.01.2026 • 15:30 Uhr Der Linkshänder ist am linken Fuß verletzt und könnte beim Turnierbeginn nicht zur Verfügung stehen.

Schlechte Nachrichten kurz vor Turnierbeginn: Deutschlands Handballer bangen vor dem EM-Start um Linkshänder Nils Lichtlein. Der Rückraumspieler des deutschen Meisters Füchse Berlin erlitt am Montagabend beim letzten Training in Deutschland eine „Verletzung des linken Vorfußes“ und könnte das Auftaktspiel gegen Österreich am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) in Herning womöglich verpassen.

DHB schweigt über Ergebnis der Blitz-MRT

Details der am Dienstagmorgen kurzfristig organisierten MRT-Untersuchung, gab der Deutsche Handballbund (DHB) in Dänemark nicht bekannt. „Das ist schade für Nils, der im zweiten Spiel gegen Kroatien erneut gezeigt hat, welche Impulse er uns geben kann“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton mit Blick auf die Generalprobe gegen Vizeweltmeister Kroatien am vergangenen Sonntag (33:27).

Trotz der Diagnose trat Lichtlein am Dienstagmorgen gemeinsam mit dem Team die Reise ins dänische Silkeborg an. Bundestrainer Alfred Gislason muss vor jedem Spieltag einen 16-köpfigen Kader aus seinem 18er-Aufgebot benennen.