EM: Deutsche Handballer heiß auf Halbfinal-Kracher

SID 30.01.2026 • 07:36 Uhr Das DHB-Team lässt sich vor dem Halbfinale nicht aus der Ruhe bringen. Es winkt die erste EM-Medaille seit dem Gold-Coup im Jahr 2016.

Seine Taktik? Alfred Gislason setzte sein Pokerface auf. Vor dem Halbfinal-Kracher von Deutschlands Handballern gegen Vizeweltmeister Kroatien ließ sich der Bundestrainer nicht in die Karten schauen. „Ich glaube, die Kroaten können auch lesen“, sagte Gislason und lächelte verschmitzt. Deswegen werde er nicht sagen, was man anders machen oder besser machen wolle als bei den erfolgreichen Testspielen unmittelbar vor der EM. „Das wäre sehr kontraproduktiv für uns.“

Gegen die Kroaten, die Deutschland in der Vorbereitung (33:27, 32:29) zweimal bezwungen hatte, wartet eine knifflige Aufgabe. Das spürt Gislason. Der verbale Rundumschlag des kroatischen Nationaltrainers Dagur Sigurdsson, der die Rahmenbedingungen für sein Team mit der Busanreise am Donnerstag und zwei Hauptrundenspielen binnen 22 Stunden als „absolute Schande“ bezeichnet hatte, ließ Gislason äußerlich kalt. „Wir werden bereit sein für das Spiel und uns auf das eigene Spiel konzentrieren“, erwiderte der Isländer, angesprochen auf die Aussagen seines Landsmanns.

Gislason strahlt Zuversicht aus. Zehn Jahre nach dem legendären EM-Triumph von Polen - damals übrigens unter dem jetzigen Trainer-Rivalen Sigurdsson - will der 66-Jährige mit dem deutschen Team unbedingt wieder eine Medaille holen. Nach dem Silber-Coup bei den Olympischen Spielen wäre es seine zweite mit der deutschen Mannschaft. Ein Sieg gegen die Kroaten würde die Final-Teilnahme am Sonntag (18.00 Uhr) bedeuten, bei einer Niederlage würde es um Platz drei gehen (15.15 Uhr).

Handball-EM: Gislason fordert ein „ähnliches Spiel“ wie gegen Frankreich

Gislason fordert ein „ähnliches Spiel“ seiner Mannschaft wie beim Hauptrunden-Finale gegen Frankreich (38:34). „Wenn wir es schaffen, so einen Angriff zu spielen wie über die 60 Minuten gegen die Franzosen, dann haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen“, sagte der DHB-Coach.

Die vergangenen drei Turnier-Duelle gingen übrigens an die Kroaten, die seit 2024 von Deutschlands Europameister-Coach Sigurdsson gecoacht werden. Kroatien, mutmaßt Kreisläufer Jannik Kohlbacher, werde „über die Emotionen kommen. Sie werden probieren, uns zu vermöbeln. Dafür sind die Kroaten bekannt.“ Angst hat er aber wie Gislason keine. Man habe schließlich „schon mehrfach gezeigt“, genau so eine Abwehr stellen zu können.