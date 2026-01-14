Handball-EM: Hanning peilt mit Italien Sensation in Hauptrunde

SID 14.01.2026 • 05:43 Uhr Trotz einiger Verletzter verspricht Italiens Nationaltrainer Bob Hanning bei der EM Vollgas. Angst hat er vor dem Singen der Hymne.

Außenseiter hin oder her: Bob Hanning träumt bei seinem ersten großen Turnier als Italiens Handball-Nationaltrainer vom Hauptrundeneinzug - und verspricht bei der EM eine topmotivierte Mannschaft. „Heiß machen muss ich keinen Italiener. Im Gegenteil“, sagte Hanning im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

„Manchmal habe ich die Sorge, dass die Spieler sich bei der Hymne schon verausgaben. Mit der Inbrunst, wie die gesungen wird, habe ich Angst, dass sich einer eine Zerrung holt. Solange es am Ende nur die Stimmbänder sind, kann ich aber damit leben“, so Hanning weiter.

Das „Il Canto degli Italiani“, das Lied der Italiener, wird Hanning, der Italiens Handballer seit knapp einem Jahr betreut, diesmal womöglich mitsingen. „Ich bin auf einem guten Weg. Alles sitzt noch nicht, aber Teile sind präsent. Ich habe die Hoffnung, dass es bis zum ersten Spiel passt“, sagte der 57-Jährige.

Italien? Ein Sieg gegen die Großen als Tür zur Hauptrunde

Hanning, der auch Geschäftsführer beim Bundesligisten Füchse Berlin ist, weiß um die Schwere der italienischen EM-Mission. „Natürlich sind die großen Teams noch weit weg“, sagte der Funktionär: „Trotzdem möchte ich gerne in die Hauptrunde kommen. Wir wollen einen der beiden Großen schlagen und uns gegen Polen qualifizieren.“